Nach Overtime: „Rotjacken“ mussten sich den Capitals geschlagen geben

Am heutigen Sonntag traf der EC-KAC auf die Vienna Capitals und musste eine Niederlage in Kauf nehmen.

Gleich zu Beginn starten beide Mannschaften energisch in das Spiel, erste Tormöglichkeiten konnten nicht verwertet werden. Das erste Spieldrittel vergeht torlos.

Spannung im Mitteldrittel

Dann nach der ersten Pause gelingt den Wienern ihr erstes Goal, das lassen die „Rotjacken“ nicht auf sich sitzen. Nur drei Minuten später erzielt Finn van Ee den Ausgleich. Das Spiel bleibt spannend, doch weitere Tore fallen nicht im Mitteldrittel. Es geht in die letzte Pause.

Es ging in die Overtime

Das letzte Drittel startet ruhig, doch in Minute 49 jubeln die Klagenfurter. Matt Fraser trifft zur Führung. Doch die Caps legen nach und es steht 2:2. Die reguläre Spielzeit endete und es ging bereits in die Overtime. Dann erzielen die Wiener den Siegestreffer in der 61. Minute und die Klagenfurter müssen sich geschlagen geben.