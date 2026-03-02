Nach Sirenenalarm in Klagenfurt: Defekter Brandmelder als Ursache

In Klagenfurt sorgten gestern mehrere Blaulichter für Aufregung. Doch der Einsatz der Feuerwehr war schnell beendet – ein defekter Heimrauchmelder hatte Alarm ausgelöst.

Die Feuerwehr Viktring - Stein / Neudorf und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee rückten zum Einsatz im Ortsgebiet Viktring aus.

Die Feuerwehr Viktring - Stein / Neudorf und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee rückten zum Einsatz im Ortsgebiet Viktring aus.

Gestern meldeten einige Personen der Redaktion von 5 Minuten, dass in Klagenfurt mehrere Feuerwehrfahrzeuge in Klagenfurt mit Blaulicht gesichtet wurden. Entwarnung kann nun jedoch gegeben werden: Am 1. März um 18:38 Uhr wurde ein Brandeinsatz im Ortsgebiet Viktring gemeldet. Die Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf rückte mit 17 Einsatzkräften aus, zusätzlich wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee alarmiert.

Defekter Rauchmelder

„In den Abendstunden wurden wir gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr zu einem Brandeinsatz im Ortsgebiet von Viktring alarmiert. Ein defekter Heimrauchmelder, positioniert in einem Mistkübel, rief uns auf den Plan. Nach kurzer Zeit konnte die Lage geklärt werden und wir rückten wiederum einsatzbereit ins Rüsthaus ein“, erklärte die Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf in den sozialen Medien.