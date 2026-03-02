KFC in Klagenfurt: Was ist dran an den Schließungsgerüchten?

Der KFC in der Kramergasse in Klagenfurt lockte seit seiner Eröffnung 2024 zahlreiche Besucher an. Aktuell kursieren Spekulationen über eine mögliche Schließung, die das Unternehmen laut Medienberichten jedoch zurückweist.

In Klagenfurt sorgen aktuell Spekulationen für Aufsehen: Geht der „KFC“ in der Kramergasse bald vom Markt? Anlass der Gerüchte sind Berichte, wonach der Standort wirtschaftlich hinter den Erwartungen liegen soll. Für die Fans der Marke sorgt das natürlich für Aufsehen – schließlich war die Eröffnung des Restaurants erst vor weniger als zwei Jahren.

KFC widerspricht den Spekulationen

Trotz der kursierenden Meldungen gibt es vorerst Entwarnung: KFC selbst widerspricht den Spekulationen. Laut Medienberichten plant das Unternehmen derzeit keine Schließung des Standorts. Auch andere KFC-Filialen in Kärnten seien von derartigen Überlegungen nicht betroffen. Der Start des Restaurants vor knapp zwei Jahren verlief vielversprechend. Wie sich die Zahlen seitdem entwickelt haben, ist nicht öffentlich bekannt. Für die Kundinnen und Kunden in Klagenfurt heißt das: Der Besuch in der Kramergasse bleibt weiterhin möglich, während die Diskussionen weitergehen.