Sanierung auf A2: Baustelle sorgt für Verkehrs-Auswirkungen

Ab Mittwoch, 4. März, gibt es auf der A2 bei Klagenfurt-Ost Bauarbeiten der ASFINAG. Das wirkt sich auch auf den Straßenverkehr aus.

Ab kommendem Mittwoch, den 4. März, saniert die ASFINAG einen Abschnitt der A 2 Südautobahn bei Klagenfurt-Ost, wobei die Bauarbeiten nur Auswirkungen auf die Landesstraßen, insbesondere auf die B92, die Görtschitztalstraße, haben.

B70 als Umleitungsstrecke füe Pendler

Im Bereich der Baustelle wird eine wechselseitige Verkehrsführung eingerichtet, weil nur Platz für einen Fahrstreifen bleibt. Bereits bei der Einbindung in die B92 von der Anschlussstelle Klagenfurt-Ost kommend, werden Verkehrslotsen zur Regelung des Verkehrs eingesetzt. Um einen Rückstau von der im Frühverkehr stark frequentierten Abfahrt Klagenfurt-Ost auf die Hauptfahrbahn der A 2 zu vermeiden, wurde die B70 als Umleitungsstrecke für Pendlerinnen und Pendler ausgeschildert.