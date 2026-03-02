KAC holt alten Bekannten für die Playoffs zurück

Kurz vor Transferschluss schlagen die Rotjacken noch einmal zu: Ein vertrautes Gesicht kehrt rechtzeitig vor der entscheidenden Saisonphase nach Klagenfurt zurück und verstärkt den Angriff für die Playoffs.

Der EC-KAC hat sich kurz vor Transferschluss noch einmal verstärkt: Marcel Witting kehrt für die Playoffs nach Klagenfurt zurück. Der 30-Jährige stand zuletzt beim HC Innsbruck unter Vertrag, dessen Saison am Sonntag endete. Möglich macht das ein spezielles Regulativ der win2day ICE Hockey League.

War bereits elf Jahre beim KAC

Witting spielte bereits elf Jahre – im Nachwuchs und bei den Profis – für die Rotjacken. In 257 Pflichtspielen für den Rekordmeister erzielte er 13 Tore und bereitete 21 weitere vor. Zudem war er Teil der Meisterteams 2019 und 2021. Die Saison 2024/25 verbrachte er bei den Black Wings Linz, aktuell führte er Innsbruck als Alternate Captain an und verbuchte mit 15 Punkten seine bislang beste Saison in der höchsten Spielklasse. Ab Mittwoch trainiert Witting wieder mit dem KAC und wird in den Playoffs mit der Rückennummer 74 auflaufen.

„Haben nicht gezögert“

Head Coach Kirk Furey erklärt: „Aufgrund seiner mehr als zehn Jahre in unserer Organisation kennen wir Marcel Witting natürlich sehr genau und wissen, was er als Spieler und als Person in unser Team einbringen kann. Als sich nun die Möglichkeit ergeben hat, ihn für die Playoffs unter Vertrag zu nehmen, haben wir nicht gezögert, da wir so noch besser gegen Ausfälle, die es in der intensiven Post Season immer gibt, gewappnet sind.“