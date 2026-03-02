Koralmbahn bringt neue Chancen und Belebung der Klagenfurter Innenstadt

Die Eröffnung des Koralmtunnels hat bereits jetzt merkbare Auswirkungen auf die Klagenfurter Innenstadt, heißt es in einer Aussendung. Welche Wertschöpfung und Vorteile diese neuen Achsen der Mobilität mit sich bringen, präsentierten Stadtrat Julian Geier und die Geschäftsführerin des Klagenfurter Stadtmarketings Inga Horny.

Mehr Gäste aus Graz und der Steiermark

Die Koralmbahn erzielt neue Frequenzen. Die Stadt Graz und das dazugehörige Umland zählen rund 500.000 Einwohner, die von der modernen Bahnverbindung angesprochen werden. Dies bedeutet, dass mittel- und langfristig betrachtet mehr Gäste aus Graz und der Steiermark nach Klagenfurt kommen werden, was sich wiederum auf die Steigerung der Wertschöpfung und Belebung der Innenstadt auswirkt, heißt es weiter.

„Klagenfurt ist besser als sein Ruf“

„Klagenfurt ist besser als sein Ruf. Ich sehe es als meine Aufgabe, gemeinsam mit dem Stadtmarketing das Potenzial unserer Landeshauptstadt sichtbar zu machen und ihr Image nachhaltig zu stärken. Mit attraktiven Veranstaltungsformaten wollen wir nicht nur die Klagenfurterinnen und Klagenfurter, sondern auch das gesamte Umfeld gezielt in die Innenstadt holen und für neue Dynamik sorgen“, so Wirtschafts- und Tourismusreferent Julian Geier. Dies soll durch attraktive Kulturprogramme geschehen, die in dieser Art und Weise in Graz nicht vorhanden sind. Klagenfurt punktet mit beständigen Familien- und Traditionsunternehmen. Mehr als 50 Betriebe haben sonntags in Klagenfurt geöffnet. „Das ist bei Weitem mehr, als oftmals wahrgenommen wird. Die Klagenfurter Innenstadt sowie die Unternehmerinnen und Unternehmer leisten Großartiges“, ergänzt der Wirtschaftsstadtrat.

©JVP Klagenfurt/KK Am Foto: Wirtschafts- und Tourismusreferent Julian Geier

Flächenmäßig die größte Innenstadt Österreichs

Kärntens Landeshauptstadt hat flächenmäßig die größte Innenstadt von ganz Österreich. Klagenfurt hat nicht nur aufgrund des dreisprachigen Kulturraums ein Alleinstellungsmerkmal, sondern auch durch das historische Erbe am Wörthersee. Neben den Grazern sollen ebenso vermehrt Touristen aus Italien und Slowenien willkommen geheißen werden. Sowohl durch neue Formate wie „KLAMOUR” als auch durch bereits bekannte wie das „Hafenzwitschern“ sowie das „Klagenfurt Festival” und „Salon Inge“ werden zahlreiche Gäste erwartet. „Wir bieten ein umfangreiches Programm von Kultur, Literatur und Sport, das Klagenfurt zu einem beliebten Ausflugsziel macht“, äußert sich Inga Horny, Geschäftsführerin der Klagenfurt Marketing GmbH. Die Infrastruktur und Rahmenbedingungen müssen für Klagenfurts Wirtschaft funktionieren, darüber sind sich der Stadtrat und das Stadtmarketing einig. Sie sind darum bemüht, gemeinsame Ressourcen zu nutzen, um eine Qualitätssteigerung beizubehalten und diese weiter auszubauen. Die Koralmbahn trägt einen beachtlichen Teil dazu bei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 17:07 Uhr aktualisiert