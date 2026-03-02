Balkontür aufgebrochen: Unbekannter Täter klaut Goldschmuck

Unbekannter Täter stehen im Verdacht die Balkontür einer Wohnung in Klagenfurt aufgebrochen und Goldschmuck gestohlen zu haben.

Aus einer Wohnung in Klagenfurt wurde kürzlich Goldschmuck gestohlen.

Der Wert des Schmucks ist aktuell nicht bekannt. „Aufgrund der Abwesenheit der Wohnungsmieterin kann die Tatzeit nicht genau eingegrenzt werden. Der Einbruch dürfte zwischen dem 13. Feber und dem 2. März begangen“, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 18:36 Uhr aktualisiert