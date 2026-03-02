Skip to content
Laut polizeilichen Ermittlungen handelte es sich um einen elektrischen Defekt an einem Akkuladegerätes.
Maria Saal/Klagenfurt Land
02/03/2026
Großeinsatz

Explosion in Garage: Polizei gibt Details zur Brandursache bekannt

Vergangene Woche sorgte eine Explosion und ein darauf folgender Brand in einer Garage im Bezirk Klagenfurt-Land für Aufsehen. Nun gibt die Polizei neue Details bekannt.

von Marlene Dorfer
Wie berichtet, kam es am 26. Feber 2026 zu einer Explosion in einer Garage im Bezirk Klagenfurt-Land. Mehrere Feuerwehren rückten zu Löscharbeiten aus. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Objekte konnte erfolgreich verhindert werden. Glücklicherweise kam keine Person zu Schaden, doch die Garage brannte vollständig aus.

Ursache für den Brand

Nun teilt die Landespolizeidirektion Kärnten Details zur Ursache mit: „Gemeinsam mit einem Brandmittelspürhund und der Brandverhütungsstelle, stellte der Bezirksbrandermittler des BPK Klagenfurt Land einen elektrischen Defekt an einem Akkuladegerät bzw. Akku fest. Der Aufstellort des Akkuladegerätes konnte als Brandausbruchstelle festgestellt werden.“

