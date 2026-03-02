Skip to content
/ ©Cuoni
Das Bild auf 5min.at zeigt junge Athleten des LAC Klagenfurt.
Luca und Lara Sunitsch, sowie Matteo Cuoni erzielten großartige Erfolge.
Klagenfurt
02/03/2026
Nachwuchs ganz groß: LAC-Lauftalente holen sich Stockerlplätze

Der LAC-Nachwuchs aus Klagenfurt legte beim Crosslauf in Knittelfeld (Steiermark) einen starken Auftritt hin.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(51 Wörter)

Der LAC-Klagenfurt freut sich über die großartigen Leistungen seines Nachwuchses. Die Lauftalente zeigte groß auf und holten gleich drei Stockerlplätze. Lara Sunitsch (U10) und Matteo Cuoni (U14) erkämpften sich die Tagessiege, Luca Sunitsch durfte sich über den dritten Platz freuen.

