Nachwuchs ganz groß: LAC-Lauftalente holen sich Stockerlplätze

Der LAC-Nachwuchs aus Klagenfurt legte beim Crosslauf in Knittelfeld (Steiermark) einen starken Auftritt hin.

Der LAC-Klagenfurt freut sich über die großartigen Leistungen seines Nachwuchses. Die Lauftalente zeigte groß auf und holten gleich drei Stockerlplätze. Lara Sunitsch (U10) und Matteo Cuoni (U14) erkämpften sich die Tagessiege, Luca Sunitsch durfte sich über den dritten Platz freuen.