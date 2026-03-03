Ostermarkt in Klagenfurt öffnet bald

Ostern naht. Und somit werden auch bald die Ostermärkte eröffnet. In Klagenfurt ist es am 19. März so weit.

Derzeit befinden wir uns in der Fastenzeit, Ostern naht. Die Märkte eröffnen bald. In Klagenfurt ist es am 19. März so weit.

Größter Ostermarkt in Kärnten

Der größte Ostermarkt Kärntens ist der in Klagenfurt am Neuen Platz. Das Angebot umfasst Kunsthandwerk aus Glas, Holz und Keramik sowie handbemalte Ostereier und gestickte Decken. Neben Schokohasen und frischen Reindlingen gibt es Weihkörbe und Dekorationen für Haus und Garten.

Ostermärkte rund um Klagenfurt: 1. Der Klassiker: Ostermarkt am Neuen Platz Dies ist der größte und bekannteste Markt. Er verwandelt den Platz rund um den Lindwurm in eine Frühlingslandschaft. Zeitraum: 19. März bis 4. April 2026

Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 19 Uhr (Karsamstag, 4. April, meist nur bis 13 Uhr).

Highlights: Das laut Veranstalter „größte Osternest der Welt“, Handwerksstände (Glas, Holz, Keramik) und ein großes Programm für Kinder (Ponyreiten, Streichelzoo). 2. Kunsthandwerk im Landhaushof In den prunkvollen Renaissance-Arkaden des Landhauses findet traditionell eine kleinere, aber sehr hochwertige Osterausstellung statt. Fokus: Hier liegt der Schwerpunkt fast ausschließlich auf echtem Kunsthandwerk (bemalte Eier, Klosterarbeiten, Stickereien).

Hinweis: Dieser Markt findet meist nur an einem verlängerten Wochenende statt (oft das Wochenende vor Palmsonntag oder direkt vor dem Osterwochenende). 3. Kulinarik am Benediktinermarkt Zwar kein reiner „Ostermarkt“, aber in der Karwoche der wichtigste Ort für die Kärntner Osterjause. Angebot: Hier kaufst du direkt bei den Bauern die regionalen Spezialitäten wie Schinken, Reindling, Kren und Eier.

Tipp: Besonders am Gründonnerstag und Karsamstag herrscht hier eine einzigartige, wuselige Atmosphäre. 4. In der Umgebung (Ausflugstipps) Falls du mobil bist, lohnen sich diese Märkte in unmittelbarer Nähe: Ostermarkt am Pyramidenkogel: (28. März bis 6. April 2026). Marktstopp mit Panoramablick über den Wörthersee.

Veldener Ostermarkt: (28. März bis 6. April 2026). Sehr stimmungsvoll direkt am Seeufer mit Fokus auf Kunsthandwerk. KI-Hinweis: Die Infobox wurde mithilfe einer KI erstellt, vor Veröffentlichung wurde der Text aber sorgfältig von einem Redakteur geprüft.

Ostern in Kärnten

Ostern in Kärnten ist eine Mischung aus tiefem Brauchtum und kulinarischem Ausnahmezustand. Es beginnt am Palmsonntag mit den meterhohen, bunt geschmückten Palmbesen. In der Karwoche verstummen die Glocken und Kinder ziehen stattdessen mit lautstarken Ratschen durch die Orte. Das Herzstück ist der Karsamstag mit der Fleischweihe: In Körben unter kunstvoll bestickten Decken werden Schinken, Eier, Kren und der süße Reindling gesegnet. Erst danach folgt der eigentliche Höhepunkt, die Kärntner Osterjause. Dabei ist die Kombination aus salzigem Osterschinken und süßem Zimt-Rosinen-Reindling für jeden Kärntner heilig. Begleitet wird das Fest von weithin sichtbaren Osterfeuern auf den Bergen und dem obligatorischen Eierpecken am Ostersonntag.