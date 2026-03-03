Auf der A2: Ehrentalerbergtunnel gesperrt

Aufgrund eines Unfalls ist der Ehrentalerbergtunnel auf der A2 in Richtung Villach gesperrt. Auweichen geht über das Klagenfurter Stadtgebiet.

Der Ehrentalerbergtunnel auf der Südautobahn ist in Fahrtrichtung Villach gesperrt. Grund ist ein Unfall. Ein Lkw hat ein Auto touchiert.

Unfall im Tunnel

Derzeit ist der Ehrentalerbergtunnel auf der Klagenfurter Nordumfahrung zu. Im Tunnel ist ein Unfall passiert. Ausweichen geht über das Klagenfurter Stadtgebiet. Ein LKW hat ein Auto touchiert. Die Unfallstelle wird gerade gesäubert und die Fahrzeuge werden abgeschleppt. In etwa 15 Minuten sollte der Tunnel wieder freigegeben werden, gibt Walter Mocnik, Pressesprecher der ASFINAG auf Anfrage von 5 Minuten bekannt. Es kommt wegen des Unfalls auch zu einem Rückstau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 12:34 Uhr aktualisiert