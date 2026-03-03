Ticketpreise steigen: Klagenfurter Strandbäder starten bald in Saison

In den STW-Strandbädern Klagenfurt laufen die Vorbereitungen für die bevorstehende Badesaison bereits auf Hochtouren. Je nach Wetter öffnen die Bäder spätestens Anfang Mai. Fix ist schon jetzt: Die Eintrittspreise werden steigen.

Konkret kommt es bei den Tages- und Saisonkarten für die STW-Strandbädern in Klagenfurt zu einer Indexanpassung von 2,9 Prozent, wie die Stadtwerke Klagenfurt AG am Dienstag mitteilt. Bislang betrug der Eintrittspreis für Erwachsene 6,70 Euro online und am Automaten bzw. 7 Euro an der Strandbad-Kasse. Ab heuer sind 6,90 Euro bzw. 7,20 Euro zu entrichten. Ähnlich sieht es auch bei den Saisonkarten aus. Deren Preise klettern im Jahr 2026 von 85,40 Euro online und am Automaten bzw. 88,90 an der Kasse auf 87,80 bzw. 91,50 Euro.

Verlängerung von Saisonkarten und -Objekten möglich

„In gewohnter Weise werden alle Vorjahreskund:innen in den kommenden Tagen schriftlich über die Möglichkeit der Verlängerung von Saisonobjekten (Kästchen, Hütte, Kabine, SUP-Ständer) informiert“, heißt es weiters. Wer Saisonkarten und -Objekte online verlängert, spart übrigens Geld: Auf den Gesamtpreis gibt es einen Online-Rabatt von 4 Prozent. Familien, welche eine Kärntner Familienkarte besitzen, erhalten zusätzlich 7 Prozent Ermäßigung. Ab 7. April kann man die Verlängerung auch persönlich im STW-ServiceCenter oder dem Strandbad Klagenfurt durchführen.