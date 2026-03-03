LAC-Oldies auf „Mission Titelverteidigung“

Die Lindwurmstädter haben in den letzten zwei Jahren den ÖLV-Masterscup überlegen gewonnen und möchte 2026 das Tripel schaffen, heißt es vonseiten des Vereins. Die Chance sei groß, denn die Klagenfurter sind mit einer starken Mannschaft in Wien dabei. 17 Athleten des LAC-Klagenfurt werden bei 61 Starts um Cuppunkte kämpfen.