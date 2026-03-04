/ ©Ulrike Jenny
Klagenfurts Lendhafen wird wieder zu buntem Frühlingsmarkt
Zwischen dem 21. und dem 31. Mai 2026 verwandelt sich der Lendhafen in Klagenfurt auch heuer wieder in ein stimmungsvolles Marktareal. Geboten werden unter anderem Keramik, Seifen, Schmuck, Handwerk und Kulinarik.
Das bekannte HafenZwitschern im Lendhafen findet auch heuer wieder an zwei Wochenenden im Mai statt. Der Frühlingsmarkt öffnet jeweils von Donnerstag bis Sonntag sowie zusätzlich am Montag, dem 25. Mai 2026. Besucher können sich auf Handwerkskunst, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Programm freuen – mit dabei ist auch Live-Musik. Geplant sind zudem spezielle Aktivitäten für Kinder.
Öffnungszeiten
Zwischen 21. und 31. Mai 2026:
- Donnerstag und Freitag zwischen 15 und 22 Uhr
- Samstag und Sonntag zwischen 12 und 22 Uhr
- Außerdem am Montag, dem 25. Mai 2026, zwischen 12 und 22 Uhr
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes