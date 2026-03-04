Klagenfurts Lendhafen wird wieder zu buntem Frühlingsmarkt

Zwischen dem 21. und dem 31. Mai 2026 verwandelt sich der Lendhafen in Klagenfurt auch heuer wieder in ein stimmungsvolles Marktareal. Geboten werden unter anderem Keramik, Seifen, Schmuck, Handwerk und Kulinarik.

Das bekannte HafenZwitschern im Lendhafen findet auch heuer wieder an zwei Wochenenden im Mai statt. Der Frühlingsmarkt öffnet jeweils von Donnerstag bis Sonntag sowie zusätzlich am Montag, dem 25. Mai 2026. Besucher können sich auf Handwerkskunst, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Programm freuen – mit dabei ist auch Live-Musik. Geplant sind zudem spezielle Aktivitäten für Kinder.