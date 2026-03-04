Villacherin kauft iPhone – und erlebt böse Überraschung

Eine enttäuschte Villacherin wandte sich an die 5-Minuten-Redaktion. Sie erwarb über eine Online-Marktplattform ein angeblich neues, originalverpacktes iPhone. Doch die Freude währte kurz – das Gerät war gefälscht.

Eva* konnte ihr Glück kaum fassen, als sie über eine Online-Marktplattform ein angeblich neues, originalverpacktes iPhone 17 Pro Max ergattern konnte. Sie vereinbarte mit dem Verkäufer – einem vermeintlichen Versicherungsmakler namens Daniel – ein Treffen nahe der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. „Er hatte sogar eine MediaMarkt-Rechnung dabei.“ Zudem habe sie noch vor Ort die IMEI – eine 15-stellige Identifikationsnummer auf der Verpackung – überprüft, welche ebenfalls gültig war.

Smartphone war Fälschung

Sie übergab dem etwa 35-jährigen Mann 1.500 Euro für das Telefon. Zuhause erlebte die Villacherin dann jedoch eine böse Überraschung. „Ich habe festgestellt, dass es eine verdammt gute Fälschung ist!“ Zwar sei das Smartphone optisch identisch mit dem Original, „sogar IMEI und Seriennummer stimmen“, jedoch seien gewisse Funktionen nur Deko. Eva führt aus: „Man merkt es daran, dass es sehr langsam ist, die Kamera extrem schlecht und kein Apple-Store verfügbar ist.“

Kärntnerin hofft auf Hinweise

Darauf hin stellte sie Recherchen an, fand unter anderem heraus, dass dieses gefälschte iPhone lediglich 100 Euro kostet, illegal importiert wird, „und sogar gefährlich ist!“ Eva: „Wenn man sich anmeldet, könnten sensible Daten gestohlen werden.“ Sie erstatte Anzeige, will nun andere vor der perfiden Betrugsmasche warnen. Außerdem hofft sie auf Hinweise: „Falls jemand in Klagenfurt Nähe der Universität oder generell in Kärnten in letzter Zeit eine ähnliche Erfahrung gemacht hat oder diese Person kennt, bitte meldet euch!“

*Name von der Redaktion geändert.