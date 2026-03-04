Nach Corona-Boom folgt Pleite: Kärntner Großhändler insolvent

Während der Coronapandemie hat das Unternehmen "TOREDO Medicom" aus Klagenfurt gute Umsätze erzielt. Danach brachen diese jedoch ein. Nun wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

TOREDO Medicom wurde im November 2020 gegründet. Der Großhändler hat sich auf medizinische und orthopädische Artikel spezialisiert, unter anderem Coronatests. Nach der Pandemie bemühte sich der Betrieb um eine Neuausrichtung; setzte dabei auf Forschung und Entwicklung im Bereich moderner DNA- und Blutanalysen. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus.

Finanzielle Schieflage

„Der Forschungseinsatz bündelte den Bedarf von hochqualifiziertem Fachpersonal und verursachte dadurch hohe Personalkosten, die mangels Marktreife der Produkte nicht durch die Umsatzerlöse gedeckt werden konnten“, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes. „Letztlich sind auch die Kapitalbeschaffungsmaßnahmen gescheitert und der Betrieb musste eingestellt werden.“

Betrieb ist geschlossen

Die Passiva bewegen sich in einer Größenordnung von 972.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in Höhe von 28.000 Euro. Die Überschuldung liegt damit bei rund 944.000 Euro. Von der Insolvenz sind 31 Gläubiger betroffen. Laut Antrag ist der Betrieb bereits geschlossen und soll nicht wiedereröffnet werden. Forderungen können ab sofort angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2026 um 12:15 Uhr aktualisiert