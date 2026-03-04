Austauschprojekt bringt spanischen Flair in die Klassenzimmer

Das BG/BRG Mössinger hat eine neue Bildungspartnerschaft mit einer Schule in Klagenfurts spanischer Partnerstadt Tarragona gestartet. Im Mittelpunkt steht ein „Pen-Pal“-Projekt, bei dem Schüler über E-Mails oder Briefe miteinander in Kontakt treten. So können sie das im Unterricht Gelernte praktisch anwenden und ihre Spanisch- bzw. Deutschkenntnisse verbessern. „Solche Projekte stärken nicht nur die sprachlichen Fähigkeiten, sondern auch das gegenseitige Verständnis und die europäische Verbundenheit“, erklärt Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP), Referent für europäische Angelegenheiten. Die pädagogische Betreuung übernimmt Professorin Gertrude Lautner, welche am BR/BRG Mössinger Spanisch in der Oberstufe unterrichtet.

15 Schüler vertiefen ihr Spanisch

„Gerade beim Sprachenlernen ist die praktische Anwendung entscheidend. Der direkte Austausch mit Gleichaltrigen schafft Motivation, fördert interkulturelles Verständnis und stärkt die kommunikativen Fähigkeiten der Schüler“, betont Lautner. Teilnehmen werden 15 Schüler aus der sechsten, siebten und achten Klasse, die Spanisch im Wahlmodul auf dem Niveau A1 bis A2 lernen. Der Austausch wird mit der öffentlichen Sekundarschule XTEC Tarragona durchgeführt. Auch Mössinger-Direktor Franz Furtschegger sieht in dem Projekt eine wertvolle Ergänzung des schulischen Angebots.