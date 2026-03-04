Kind (6) verletzt: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Klagenfurt

Am Mittwochmorgen kam es auf der Völkermarkter Straße (B70) in Klagenfurt zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein sechsjähriges Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Am Morgen des 4. März ereignete sich gegen 7:25 Uhr auf der Völkermarkter Straße (B70) in Klagenfurt ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Lenker aus dem Bezirk Völkermarkt war stadteinwärts auf der linken Spur unterwegs, als er sein Fahrzeug aufgrund des Verkehrs anhalten musste. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 17-jährige Bekannte aus dem Bezirk Klagenfurt.

Zu spät auf die Bremse getreten

Eine nachfolgende 21-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Völkermarkt bemerkte offenbar zu spät, dass der Pkw vor ihr bereits stand, und prallte gegen dessen Heck. In weiterer Folge konnte auch eine dahinterfahrende 40-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Sie fuhr auf das Auto der 21-Jährigen auf, wodurch dieses erneut gegen das vordere Fahrzeug geschoben wurde.

Leichte Verletzungen

Im Wagen der 40-Jährigen befanden sich ihre beiden Töchter im Alter von 15 und 6 Jahren. Die Sechsjährige dürfte laut Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten leichte Verletzungen erlitten haben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.