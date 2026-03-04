Konkursverfahren über asiatischen Gastrobetrieb in Klagenfurt eröffnet

Ein asiatisches Restaurant in Klagenfurt steht vor einer ungewissen Zukunft: Über die Asia Fresh Gastronomie GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen sind laut KSV 1870 und AKV Europa 18 Mitarbeiter.

. Das Unternehmen betreibt ein Buffetrestaurant, liefert aber auch Lebensmittel direkt zu den Kundinnen und Kunden. Zum Insolvenzverwalter wurde Gregor Sandner bestellt, die erste Gläubigerversammlung ist für Ende April angesetzt.

Gläubigerversammlung im April

Die Gesellschaft betreibt einen Gastronomiebetrieb mit asiatischem Buffet sowie die Erzeugung von Lebensmitteln einschließlich Liefer- und Zustellservice. Zum Insolvenzverwalter wurde Gregor Sandner, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 7. April anmelden. Die erste Gläubigerversammlung mit Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 21. April vorgesehen. Aktuell liegen weder Informationen über das Vermögen noch über die Schulden der Gesellschaft vor.