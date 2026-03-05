Waldbrand auf Militärgelände: Polizei konnte Ursache klären

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg wurden am Mittwoch - wie berichtet - zu einem Brand auf einem militärischen Übungsgelände in Klagenfurt alarmiert. Inzwischen steht die Ursache fest.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch, wie berichtet, auf ein Militärübungsareal in Klagenfurt. Sowohl die Beamten der Polizeiinspektion Villacherstraße als auch Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kalvarienberg rückten zum Einsatz aus. Eine 200 Quadratmeter große und bewaldete Fläche stand in Flammen.

Knallkörper löste Feuer aus

„Durch die koordinierte Zusammenarbeit der Einsatzkräfte aus Klagenfurt konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden“, hieß es noch am Mittwoch vonseiten der Feuerwehr. Inzwischen gab die Polizei auch Details zur Brandursache bekannt. „Der Ausbildungsleiter gab an, dass im Zuge einer Übung ein Knallkörper gezündet wurde und dadurch vermutlich die Rauchentwicklung an der Detonationsstelle entstand“, erklären die Ermittler. Da der Brand durch das militärische Personal nicht eingedämmt werden konnte, wurde die Feuerwehr verständigt. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.