Auto in Grafenstein fängt plötzlich Feuer
Donnerstagfrüh mussten Feuerwehr und Polizei in Grafenstein ausrücken: Ein geparktes Auto fing plötzlich Feuer. Die Einsatzkräfte konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen.
In Grafenstein kam es am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz: Ein abgestelltes Auto begann plötzlich im Bereich des Motorraums zu brennen. Die Florianis konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
