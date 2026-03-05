Skip to content
Zu einem Brandeinsatz kam es am Donnerstag in Grafenstein.
Grafenstein
05/03/2026
Einsatz

Auto in Grafenstein fängt plötzlich Feuer

Donnerstagfrüh mussten Feuerwehr und Polizei in Grafenstein ausrücken: Ein geparktes Auto fing plötzlich Feuer. Die Einsatzkräfte konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen.

von Tanja Janschitz
In Grafenstein kam es am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz: Ein abgestelltes Auto begann plötzlich im Bereich des Motorraums zu brennen. Die Florianis konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

