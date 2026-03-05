Auto in Grafenstein fängt plötzlich Feuer

Donnerstagfrüh mussten Feuerwehr und Polizei in Grafenstein ausrücken: Ein geparktes Auto fing plötzlich Feuer. Die Einsatzkräfte konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen.

Zu einem Brandeinsatz kam es am Donnerstag in Grafenstein.

Zu einem Brandeinsatz kam es am Donnerstag in Grafenstein.

In Grafenstein kam es am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz: Ein abgestelltes Auto begann plötzlich im Bereich des Motorraums zu brennen. Die Florianis konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.