Gingen die Zapfsäulen der Magistratstankstelle in Klagenfurt verloren?

Zumindest Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) suchte diese im Zuge eines Lokalaugenscheines bei der Magistratstankstelle in Klagenfurt vergeblich. Er fragt sich nun: "Wer hat den Auftrag für diesen Abbau erteilt?"

Der Konflikt im Nahen Osten lässt auch in Kärnten die Spritpreise in die Höhe schnellen. Aufgrund dessen setzte sich Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) am Mittwoch für eine sofortige Wiedereröffnung der Magistratstankstelle in Klagenfurt ein. 5 Minuten berichtete. Seine Forderung verleitete ihn wohl auch zu einem Lokalaugenschein in der Kirchengasse. Dabei erwartete ihn jedoch eine unerwartete Überraschung.

Zapfsäulen der Magistratstankstelle verschwunden?

„Bei einem Ortsaugenschein musste ich feststellen, dass die Zapfsäulen der Magistratstankstelle in Klagenfurt abgebaut wurden“, erklärte Jonke in einer Pressemitteilung. Er stellt sich nun die Frage, wer den Auftrag für den Abbau erteilt hat. Für den Vizebürgermeister steht fest: „Diese Entscheidung muss restlos und transparent aufgeklärt werden.“ Jonke glaubt, dass der Abbau der Zapfsäulen schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen könnte. „Für eine mögliche Wiedereröffnung wären nun Investitionen in Millionenhöhe notwendig.“

SPÖ kontert

Mit scharfer Kritik reagierte inzwischen Gemeinderätin Ines Domenig (SPÖ) auf die Jonkes Forderung. Sie sei laut ihr an Populismus kaum zu überbieten. „Wer in der aktuellen Lage, in der wir jeden Euro dreimal umdrehen müssen, die Reaktivierung einer maroden Tankstelle fordert, handelt grob fahrlässig gegenüber den Klagenfurter Steuerzahlern“, stellt Domenig klar. Die Schließung im Jahr 2023 sei keine politische Willkür gewesen, so die Gemeinderätin, sondern eine zwingende wirtschaftliche Notwendigkeit. Allein die Schätzungen für die unumgängliche Sanierung der Tanks und Leitungen bewegen sich zwischen 800.000 Euro und 1,5 Millionen Euro. Die Klubobmann-Stellvertreterin fordert den Vizebürgermeister daher auf, sich wieder auf die reale Arbeitsebene zu begeben: „Statt Luftschlösser in der Kirchengasse zu bauen, sollte sich Patrick Jonke endlich konstruktiv an den schwierigen Budgetgesprächen beteiligen. […]“