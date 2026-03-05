Erste Hilfe für Hund und Katze: Im Notfall zählt jede Sekunde

Wenn ein Vierbeiner in Not ist, zählt jede Sekunde. Damit Hunde- und Katzenhalter wissen, was im Ernstfall zu tun ist, lädt das TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) am Samstag, dem 14. März 2026, zu einem Erste-Hilfe-Kurs.

Auch Fellnasen können plötzlich medizinische Hilfe brauchen. Tierärztin Diana Woschnjak zeigt deshalb vor, wie es geht.

Am 14. März 2026 findet von 10 bis 13 Uhr ein Erste-Hilfe-Kurs für Haustiere im TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt statt. Veterinärin Diana Woschnjak zeigt dort, welche Maßnahmen in tierischen Notsituationen zu ergreifen sind. Im Rahmen des Workshops werden Grundkenntnisse über die häufigsten Notfälle bei Hunden und Katzen vermittelt.

Kurs zeigt lebensrettende Handgriffe

„In Theorie und Praxis werden Handgriffe gelernt, mit deren Hilfe im Ernstfall die Zeit bis zum Eintreffen beim Tierarzt überbrückt werden kann“, heißt es vonseiten des Tierheims. Besonderes Plus: Die Teilnahmegebühr, in Höhe von 65 Euro, kommt den Tieren im TiKo zugute. Anmeldungen sind bereits online möglich.