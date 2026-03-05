Sieben Millionen Euro fließen 2026 in Klagenfurts Straßen und Brücken

LHStv. Martin Gruber präsentierte das Straßenbauprogramm 2026 für Klagenfurt und Klagenfurt-Land. Insgesamt werden 25 Projekte umgesetzt oder fortgeführt. Seit 2018 flossen über 37 Millionen Euro in die Infrastruktur der beiden Bezirke. „Kärntens Straßen sind die Lebensadern unseres Bundeslandes und ein wichtiger Standortfaktor. Sie sind die Basis für Leben, Arbeiten und Wirtschaften – in der Stadt genauso wie am Land“, betonte Gruber bei der Pressekonferenz im Straßenbauamt Klagenfurt. Gemeinsam mit Abteilungsleiter Volker Bidmon und der stellvertretenden Straßenbauamtsleiterin Michaela Waldhauser stellte er die Pläne vor.

Kärntenweit fließen heuer rund 46 Millionen

Trotz herausfordernder Budgets bleibt das Land investitionsstark: Kärntenweit fließen heuer rund 46 Millionen Euro in Straßen, Brücken und Radwege, davon sieben Millionen Euro in die Bezirke Klagenfurt und Klagenfurt-Land. „Unser Anspruch ist ein regional ausgewogenes Bauprogramm. Wir investieren sowohl in die Infrastruktur der urbanen Zentren, stärken aber gleichzeitig auch den ländlichen Raum. Seit Beginn meiner Amtszeit im Jahr 2018 haben wir bereits über 37 Millionen Euro in Klagenfurt und Klagenfurt-Land investiert“, so Gruber.

Sanierungen hochfrequentierter Straßenabschnitte

In der Landeshauptstadt liegt das Hauptaugenmerk auf Sanierungen hochfrequentierter Straßenabschnitte. Eines der Kernprojekte betrifft die B70d Harbacher Straße (Südring), wo zwischen St. Ruprechter Straße und dem Bahnübergang Fahrbahn und Entwässerung ab Herbst komplett saniert werden. Die Investition beträgt heuer 500.000 Euro, die Gesamtmaßnahme 1,3 Millionen Euro. Weitere wichtige Vorhaben betreffen die B91 Loiblpass Straße und die B83 Kärntner Straße. Auf der B91 wird bei der Karawankenblickstraße eine neue Ampelanlage errichtet, auf der B83 erfolgt im Zuge der Neuerrichtung des Heinzelstegs die verkehrssichere Gestaltung des Knotenpunkts mit Ampelanlage für Radfahrer und Fußgänger. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 500.000 Euro, aufgeteilt zwischen Stadt und Land.

Sanierung von Ortsdurchfahrten und Brücken

Im Bezirk Klagenfurt-Land liegt der Fokus auf der Sanierung von Ortsdurchfahrten und Brücken. In Zell Pfarre wird die Ortsdurchfahrt inklusive Gehweg, Bushaltestellen und einer neuen Brücke für über eine Million Euro neugestaltet. An der B85 Rosental Straße setzt sich die Sanierung der Ortsdurchfahrt Feistritz fort, während in Poggersdorf ein neuer Linksabbieger an der L87 entsteht und die Fahrbahn instandgesetzt wird. Ab Mai wird in der B92 Görtschitztal Straße der Kreuzungsbereich bei der A2-Anschlussstelle Klagenfurt Ost inklusive Anbindung der L76 Annabichler Straße erneuert, gleichzeitig erfolgt an der L103 Waidischer Straße die Sanierung einer beschädigten Stützmauer und eine komplette Fahrbahnerneuerung. Von den rund 2,1 Millionen Euro, die in den Brückenschwerpunkt fließen, entfallen 1,2 Millionen Euro auf die Hangbrücke Untere Kehre an der B91 am Loiblpass, 300.000 Euro auf die Glanbrücke Zell bei Gurnitz und weitere 300.000 Euro auf die Unterführung Goritschacherweg in Pörtschach.

Investition in Radwege

„Natürlich investieren wir auch heuer wieder in die Radwege der Region und stärken damit wichtige Infrastruktur“, hob Gruber hervor. So wird am R2 Ossiacher See Radweg in Gradenegg eine neue Radwegquerung errichtet, am R7a Görtschitztal Radweg entsteht ab Herbst ein baulich getrennter Radweg mit einer Gesamtinvestition von einer Million Euro. Gruber dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Straßenbauabteilung und des Straßenbauamtes für ihren Einsatz: „Sie leisten sehr viel, um diese ambitionierten Projekte vorzubereiten und dann auch umzusetzen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass auch in diesem Jahr wichtige Investitionen in den beiden Bezirken getätigt werden können.“

„Bemühen uns, möglichst viele Projekte umzusetzen“

Landesstraßenbaudirektor Volker Bidmon betonte die Bedeutung der Radwegeprojekte, da in Klagenfurt die am stärksten frequentierten Radwege liegen. „Daher setzen wir hier bewusst einen Schwerpunkt und bemühen uns, möglichst viele Projekte im Bereich der städtischen Radwege und bei Lückenschlüssen an überregionalen Verbindungen im Umland umzusetzen. Das betrifft vor allem auch den touristisch besonders attraktiven Drauradweg“, erklärte er. Die stellvertretende Straßenbauamtsleiterin Michaela Waldhauser verwies auf die vielfältigen Aufgaben ihrer Mitarbeiter: „Neben großen Bauprojekten setzen unsere Straßenmeistereien auch zahlreiche kleinere Maßnahmen in Eigenregie um. Mit dem Winterdienst, Mäharbeiten und der laufenden Straßenpflege sorgen wir tagtäglich für Sicherheit auf den Kärntner Landesstraßen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 14:39 Uhr aktualisiert