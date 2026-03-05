Bauernbund Klagenfurt hat neuen Obmann

Stadtparteiobmann Stadtrat Julian Geier gratuliert Robert Gössinger zur Wahl als neuer Obmann des Bauernbundes Klagenfurt und wünscht ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und eine gute Hand bei der Vertretung der bäuerlichen Anliegen. „Unsere regionale Landwirtschaft ist weit mehr als ein Wirtschaftszweig. Sie sichert die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln, bewahrt unsere Kulturlandschaft und ist ein unverzichtbarer Teil unseres Lebensraums, auch mitten im urbanen Umfeld“, betont Geier.

„Freue mich über das Vertrauen“

Gerade für eine Stadt wie Klagenfurt sei die enge Verbindung zum Umland und zu den bäuerlichen Betrieben von großer Bedeutung. „Wer regionale Lebensmittel schätzt, muss auch die Menschen dahinter wertschätzen. Die Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern verdient Respekt, Unterstützung und politische Rahmenbedingungen. Denn es darf nicht sein, dass in den landwirtschaftlichen Betrieben mehr Zeit für Bürokratie und Berichtspflichten anfällt als für die eigentliche Arbeit, die zu erledigen ist“, so Geier. Auch der neu gewählte Obmann zeigt sich motiviert für seine neue Aufgabe: „Ich freue mich über das Vertrauen und auf die bevorstehenden Aufgaben. Mir ist wichtig, eine starke Stimme für unsere bäuerlichen Betriebe zu sein und gemeinsam daran zu arbeiten, dass die regionale Landwirtschaft auch in Zukunft eine tragende Rolle in unserer Region spielt“, sagt Neo-Obmann Gössinger.

Regionale Landwirtschaft als zentraler Baustein

Mit Robert Gössinger stehe nun ein engagierter Vertreter an der Spitze des Klagenfurter Bauernbundes. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Eine starke regionale Landwirtschaft ist ein zentraler Baustein für Lebensqualität, Versorgungssicherheit und nachhaltige Entwicklung unserer Stadt und ihrer Umgebung“, hält Geier abschließend fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 16:00 Uhr aktualisiert