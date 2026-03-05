Wegen Demonstration: Änderungen im öffentlichen Verkehr von Klagenfurt

Verkehrsinfo für Klagenfurt: Am Samstag, 7. März, kommt es in der Innenstadt zu Umleitungen und Verzögerungen im KMG-Linienbetrieb wegen der Demonstration „Feministischer Kampftag“.

KMG-Linien werden am Samstag in der Innenstadt umgeleitet. Normalbetrieb gibt es wieder ab 18:30 Uhr.

Am Samstag, dem 7. März, kommt es in der Klagenfurter Innenstadt zu Änderungen im öffentlichen Verkehr. Grund dafür ist eine Demonstration unter dem Motto „Feministischer Kampftag“, die um etwa 13:30 Uhr beim Stadttheater beginnt. Der Demonstrationszug führt über Waaggasse, Bahnhofstraße, 8.-Mai-Straße und Ursulinengasse bis zum Goethepark. Aufgrund der Veranstaltung müssen mehrere Linien der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) umgeleitet werden.

Folgende Linien betroffen

Betroffen sind alle Linien und Haltestellen in der Innenstadt. Fahrgäste müssen daher am Nachmittag mit Umleitungen, Verspätungen und möglichen Ausfällen rechnen. Laut Stadtwerken soll der reguläre Linienbetrieb ab etwa 18:30 Uhr wieder aufgenommen werden. Fahrgästen wird empfohlen, für ihre Wege mehr Zeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über aktuelle Änderungen zu informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 16:27 Uhr aktualisiert