„Menschen helfen Menschen“: Ein Mittagessen mit Herz in Klagenfurt

Heute Mittag lud die Initiative „Menschen helfen Menschen“ zu einem kostenlosen Essen in die Volksküche ein. Auch Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Patrick Jonke waren vor Ort und machten sich davon ein Bild.

„Sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein“

Eine warme Mahlzeit kann viel bewirken, besonders für Menschen, die sich ein Mittagessen sonst nicht leisten können. Die Aktion von Anton Nowak bot Gelegenheit zum Austausch und zeigte, wie wichtig Wertschätzung und Zusammenhalt sind. „Es freut mich ungemein, dass Aktionen wie diese bei uns in Klagenfurt regelmäßig stattfinden. Eine warme Mahlzeit am Tag sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und dennoch können sich nicht alle Mitbürgerinnen und -bürger eine leisten. Umso schöner ist es, wenn man Menschen auf diesem Weg eine kleine Freude bereiten kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Familie Nowak, die sich bereits seit Jahren dafür einsetzt“, so Bürgermeister Christian Scheider. Die Initiative wurde vor vier Jahren gegründet und arbeitet eng mit lokalen Gastronomiebetrieben zusammen.