„Equal Care Day“-Aktion für Sichtbarkeit und Wertschätzung

6. März, findet in den City Arkaden eine PR-Aktion anlässlich des internationalen "Equal Care Days" statt. Sie erinnert daran, dass Haus- und Carearbeiten in Partnerschaften gleich aufgeteilt werden sollen.

Den wenigsten Frauen sei wirklich bewusst, wieviel Care-Arbeit sie tagtäglich überhaupt leisten. Damit ist nicht nur die Hausarbeit und die Betreuung der Kinder gemeint, sondern auch die Pflege von Angehörigen und der Mental Load, also sämtliche Organisation und Gedanken rund um Alltagssituationen – vom Kindergeburtstag bis hin zu Arztterminen, Schulausflügen, Freizeitgestaltung, etc, heißt es in einer Aussendung der Stadtkommunikation Klagenfurt.

„Care-Arbeit hält unsere Gesellschaft zusammen“

„Der ‚Equal Care Day‘ fordert Sichtbarkeit und Wertschätzung. Die Care-Arbeit hält unsere Gesellschaft zusammen und verdient mehr Anerkennung, bessere Rahmenbedingungen und eine faire Verteilung. Dafür müssen wir auch auf kommunaler Ebene konsequent arbeiten“, erklärt Klagenfurts Frauenreferentin Constance Mochar. Care-Arbeit wird nach wie vor meistens von den Frauen getragen, sei oft unsichtbar, gar nicht oder nur wenig bezahlt, heißt es weiter. Daraus ergebe sich ein geringeres Einkommen für Frauen, da sie oft keine Zeit haben Vollzeit zu arbeiten, was wiederum eine geringere Pension zur Folge hat sowie weniger Zeit für Aus- und Weiterbildung, private Aktivitäten usw.

Am 6. März in den City Arkaden Klagenfurt

Das Frauenbüro der Stadt organisiert anlässlich des heurigen „Equal Care Days“ gemeinsam mit den City Arkaden die PR-Aktion. Morgen, 6. März, ab 11 Uhr gibt es in den City Arkaden einen Infostand sowie eine Verteilaktion.