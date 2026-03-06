Kryptobetrug kostete Kärntner über 100.000 Euro

Ein 83-jähriger Kärntner wurde in den letzten zwei Jahren Opfer eines besonders schweren Betrugs. Insgesamt tätigte er 87 Überweisungen, um in eine vermeintliche Kryptowährung zu investieren. Doch dann kam das böse Erwachen.

Ein 83-jähriger Klagenfurter fand im März 2024 eine Onlinehandelsplattform Kryptowährungsinvestitionen und kontaktierte diese. Wie die Polizei informiert, wurden dem Mann große Gewinne versprochen, weswegen er einen mittleren 5-stelligen Eurobetrag überwies. Doch das war erst der Anfang: „Im Laufe der nächsten zwei Jahre kam es zu mindestens 87 Überweisungen auf unterschiedliche ausländische Konten“, so die Polizei. Immer wenn er seinen Gewinn ausbezahlt haben wollte, musste er kleinere Überweisungen tätigen, damit die Gewinnausschüttung auf sein Konto durchgeführt werden konnte.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Am 5. März 2026 wollte der 83-Jährige seinen Gewinn erneut auszahlen lassen. Doch dabei stellte er fest, dass ein Betrag in Höhe von mehreren hundert Euro von seinem Konto abgebucht worden war, die Gewinnausschüttung jedoch ausblieb. Er ging zur Polizei und erstattete Anzeige. „Durch den schweren Betrug entstand dem 83-Jährigen ein Schaden in Höhe von einem niedrigen 6-stelligen Eurobetrag. Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.