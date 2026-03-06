Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Moosburg.
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Polleranlage in Moosburg.
Die Freiwillige Feuerwehr Moosburg rückte am Donnerstag zu einem Ölaustritt aus.
Klagenfurt-Land
06/03/2026
Ölaustritt

Poller ignoriert: Feuerwehr rückte aus

Im Bezirk Klagenfurt-Land ignorierte ein Autofahrer am Donnerstag die Lichtzeichen einer Polleranlage. Der Poller fuhr aus und beschädigte das Auto.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Am späten Donnerstagnachmittag (5. März) wurde die Freiwillige Feuerwehr Moosburg in die Wachenbuchener Straße gerufen. Der Grund: „Ein PKW-Lenker missachtete das Lichtzeichen der Polleranlage beim Sportzentrum“, so die Florianis. Der Poller fuhr aus und beschädigte dabei das Auto. Daraufhin trat Motoröl aus, was den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte. Die Florianis übernahmen die Ölbindearbeiten. Bei dem Vorfall wurde nicht nur das Auto, sondern auch die Polleranlage erheblich beschädigt. Darum appelliert die Feuerwehr Moosburg: „Wir bitten alle Einfahrtsberechtigten, die Lichtzeichen zu beachten!“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: