Poller ignoriert: Feuerwehr rückte aus

Am späten Donnerstagnachmittag (5. März) wurde die Freiwillige Feuerwehr Moosburg in die Wachenbuchener Straße gerufen. Der Grund: „Ein PKW-Lenker missachtete das Lichtzeichen der Polleranlage beim Sportzentrum“, so die Florianis. Der Poller fuhr aus und beschädigte dabei das Auto. Daraufhin trat Motoröl aus, was den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte. Die Florianis übernahmen die Ölbindearbeiten. Bei dem Vorfall wurde nicht nur das Auto, sondern auch die Polleranlage erheblich beschädigt. Darum appelliert die Feuerwehr Moosburg: „Wir bitten alle Einfahrtsberechtigten, die Lichtzeichen zu beachten!“