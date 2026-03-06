Anmeldung läuft: Hundekurse für alle Rassen starten wieder

Für viele Hundehalter ein Muss: In Klagenfurt beginnen wieder Ausbildungskurse für Vierbeiner. Der SVÖ Wörthersee bietet Kurse für alle Hunderassen an.

Der SVÖ Wörthersee bietet auch heuer im Frühjahr Hundekurse für alle Rassen an.

Viele Frauchen und Herrchen entscheiden sich früher oder später für einen Hundekurs. Dabei geht es längst nicht nur um klassische Kommandos wie „Sitz“ oder „Platz“. In Hundeschulen lernen Hunde und ihre Halter gemeinsam den richtigen Umgang miteinander, trainieren Alltagssituationen und stärken ihre Beziehung. Darum gilt: „Die Hundeausbildung ist sehr wichtig für Hund aber auch für den Menschen!“, wie man beim Österreichischen Verein für Deutsche Schäferhunde (SVÖ) Wörthersee betont.

Frühjahrskurse für alle Hunderassen

Aus diesem Grund bietet der SVÖ Wörthersee auch heuer im Frühling wieder Hundekurse an. Angeboten werden Kurse für Welpen, Junghunde, Anfänger und Fortgeschrittene sowie die Vorbereitung auf die Begleithundeprüfung (BH/VT). Teilnehmen können Hunde aller Rassen. Trainiert wird am Gelände des Vereins in Klagenfurt-Wölfnitz. Anmeldungen über den SVÖ Wörthersee oder telefonisch (0664/4956341) sind bereits möglich.

Frühjahrskurse des SVÖ Wörthersee: Wann : 13. und 14. März, jeweils ab 16 Uhr

: 13. und 14. März, jeweils ab 16 Uhr Wo: SVÖ Wörthersee Hundeausbildungszentrum, Trettnigstraße 224, 9061 Klagenfurt/Wölfnitz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2026 um 10:23 Uhr aktualisiert