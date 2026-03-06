Hauptsponsor weg: Klagenfurter After Work Markt wackelt

Der beliebte Klagenfurter After Work Markt könnte heuer ins Wasser fallen. Der bisherige Hauptsponsor ist abgesprungen – jetzt wird nach einem Ersatz gesucht.

Seit 2020 zieht der „After Work Markt“ in Klagenfurt jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Am Benediktinermarkt versammeln sich die Menschen in den wärmeren Monaten an verschiedenen Terminen bei Livemusik und verschiedenen Gastroangeboten. Hauptsponsor der Veranstaltung waren bislang die Stadtwerke Klagenfurt – doch damit ist nun Schluss, wie seitens der StadtKommunikation auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt wurde. Damit wackelt die Fortführung des beliebten Events.

Sponsorensuche läuft

„Es ist richtig, dass die Stadtwerke Klagenfurt AG aus aktueller Sicht nicht mehr als Hauptsponsor zur Verfügung steht“, so Valentin Unterkircher von der StadtKommunikation. Momentan bemühe sich Bürgermeister Christian Scheider um weitere Sponsoren, um ein Stattfinden des After Work Markts trotzdem zu ermöglichen. Auch ein Gespräch bezüglich der Finanzierung zwischen Wirten, Klagenfurt Marketing und dem Bürgermeister sei geplant.

16.000 Euro pro Termin

Ob die Bemühungen fruchten werden, steht derzeit noch in den Sternen. Pro Termin kostet der After Work Markt nämlich 16.000 Euro – ein großer Brocken für die gebeutelte Stadtkassa. Geplant sind eigentlich sechs Termine im Zeitraum von Mai bis September, der erste After Work Markt soll am 30. Mai über die Bühne gehen.