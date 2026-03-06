Hubschraubereinsatz nach Forstunfall: 35-Jähriger verletzt

Am Freitag endeten Waldarbeiten für einen 25-Jährigen im Krankenhaus. Er wurde von einem abgebrochenen Baumstück im Gesicht getroffen und musste mit dem Hubschrauber abgeholt werden.

Am 6. März kam es in Klagenfurt in der Früh zu einem Forstunfall. Ein 35-jähriger Waldarbeiter wurde während Schlägerungsarbeiten von einem abgebrochenen Baumstück im Gesicht getroffen. Wie die Polizei informiert, wurde der Mann dabei verletzt. Der Waldarbeiter hatte Glück im Unglück: „Anwesende Personen setzten umgehend die Rettungskette in Gang und führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch“, so die Polizei. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Verletzte mittels Bergeseil vom Hubschrauber C11 geborgen und anschließend in das Klinikum Klagenfurt gebracht.