Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Forstarbeiter, der mit einer Motorsäge einen Baum umsägt.
In Klagenfurt kam es am Donnerstag zu einem Forstunfall.
Klagenfurt
06/03/2026
Arbeitsunfall

Hubschraubereinsatz nach Forstunfall: 35-Jähriger verletzt

Am Freitag endeten Waldarbeiten für einen 25-Jährigen im Krankenhaus. Er wurde von einem abgebrochenen Baumstück im Gesicht getroffen und musste mit dem Hubschrauber abgeholt werden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Am 6. März kam es in Klagenfurt in der Früh zu einem Forstunfall. Ein 35-jähriger Waldarbeiter wurde während Schlägerungsarbeiten von einem abgebrochenen Baumstück im Gesicht getroffen. Wie die Polizei informiert, wurde der Mann dabei verletzt. Der Waldarbeiter hatte Glück im Unglück: „Anwesende Personen setzten umgehend die Rettungskette in Gang und führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch“, so die Polizei. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Verletzte mittels Bergeseil vom Hubschrauber C11 geborgen und anschließend in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: