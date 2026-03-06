Frauentag an der Uni Klagenfurt: Starke Stimmen für mehr Frauen in Führung

Frauen führen, entscheiden und gestalten: Pünktlich zum Frauentag setzten Expertinnen im Omansaal der Uni Klagenfurt ein starkes Zeichen für weibliche Führungskraft und die wirtschaftliche Notwendigkeit von Diversität.

Frauen führen, entscheiden und gestalten und das mit einer beeindruckenden Kompetenz und Haltung. Pünktlich zum Internationalen Frauentag 2026 wurde der Omansaal der Universität Klagenfurt (AAU) zum Schauplatz für „SHE LEADS“, ein Event, das die Gestaltungskraft von Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar machte. Am 6. März 2026 kamen Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen – von Bildung und Kultur bis hin zu Sozialwesen und Medien – zusammen, um über moderne Führung und Verantwortung zu diskutieren. Begleitet von einem Business Brunch bot die Podiumsdiskussion Raum für tiefgreifende Einblicke und interaktiven Austausch.

Yvonne Schmid-Berger: „Mehr Frauen bedeuten mehr Erfolg“

Ein besonderes Highlight der Diskussion war der Beitrag von Mag. Yvonne Schmid-Berger, die als CEO und Chefredakteurin von 5 Minuten eine klare Botschaft an das Publikum richtete. Für sie ist die Präsenz von Frauen in Führungspositionen keine bloße Förderungsfrage, sondern eine Notwendigkeit: „Frauen im Topmanagement müssen in digitalen Zeiten selbstverständlich sein. Mehr Frauen in Führung bedeuten nachweislich mehr Erfolg. Die eigentliche Frage ist nicht, ob wir Frauen fördern – sondern warum wir es uns leisten, darauf zu verzichten.“

©5 Minuten | Klare Worte von 5 Minuten-CEO Mag. Yvonne Schmid-Berger: Weibliche Führung im Topmanagement ist in digitalen Zeiten eine ökonomische Notwendigkeit.

Stimmen der Gestaltungskraft

Neben Mag. Yvonne Schmid-Berger teilten weitere hochkarätige Persönlichkeiten ihre Visionen für eine gleichberechtigte Zukunft:

Ada Pellert (Rektorin AAU): „Frauen gestalten Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich mit. Es ist an der Zeit, diese Gestaltungskraft in allen Lebensphasen sichtbar zu machen und nachhaltig zu fördern.“

„Frauen gestalten Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich mit. Es ist an der Zeit, diese Gestaltungskraft in allen Lebensphasen sichtbar zu machen und nachhaltig zu fördern.“ Daniela Stein (Business Frauen Center): „Zukunft entsteht dort, wo Frauen Verantwortung übernehmen und sich gegenseitig stärken. ‚SHE LEADS‘ ist ein Symbol für dieses gemeinsame Handeln.“

„Zukunft entsteht dort, wo Frauen Verantwortung übernehmen und sich gegenseitig stärken. ‚SHE LEADS‘ ist ein Symbol für dieses gemeinsame Handeln.“ Nadja Kayali (Carinthischer Sommer): „Wir müssen unsere Stärken mutig benennen und den Platz in der ersten Reihe einnehmen. Nur wer sichtbar ist, kann auch wirklich etwas bewegen.“

„Wir müssen unsere Stärken mutig benennen und den Platz in der ersten Reihe einnehmen. Nur wer sichtbar ist, kann auch wirklich etwas bewegen.“ Theresa Neumann (Krebshilfe Kärnten): „Frauen sind das Fundament für Wirtschaft und Familie gleichermaßen. Ihre Stimme und ihr Handeln sind unverzichtbar für eine gesunde Gesellschaft.“

„Frauen sind das Fundament für Wirtschaft und Familie gleichermaßen. Ihre Stimme und ihr Handeln sind unverzichtbar für eine gesunde Gesellschaft.“ Victoria Pucher (ÖH Klagenfurt): „Junge Frauen haben die Kraft, alte Muster zu sprengen. ‚SHE LEADS‘ motiviert uns, groß zu denken und unsere Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen.“