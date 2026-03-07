Betrunkene Kärntnerin (26) kracht frontal in Bildstock

Nach dem schweren Unfall bei Guttaring kam es in Kärnten am Freitagabend (6. März) zu einem weiteren Crash. Gegen 19.30 Uhr war eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit dem Auto auf der Gemeindestraße Edling in Richtung Ludmannsdorf unterwegs. Doch dann passierte das Unglück: Wie die Polizei informierte, kam sie von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Straßenrand befindlichen Bildstock aus Beton, der durch den Aufprall schwer beschädigt wurde.

Betrunken und ohne Führerschein

Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Das schwer beschädigte Auto wurde von der Feuerwehr geborgen. Die weiteren Ermittlungen zeigten, dass die Frau wohl nicht mit dem Auto hätte fahren dürfen. „Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung. Zudem war die Lenkerin nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung“, so die Polizei abschließend.