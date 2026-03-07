Diese Klagenfurter Sportanlagen haben nun wieder geöffnet

Mit den ersten milden Tagen öffnen in Klagenfurt wieder mehrere Sportanlagen im Freien. Seit Freitag sind der Skaterpark und die Beachvolleyballplätze im Europapark Klagenfurt wieder zugänglich, heute folgt der Basketballcourt.

Mit den steigenden Temperaturen startet auch die Freiluft-Sportsaison wieder – so auch in Klagenfurt. Seit Freitag (6. März) können Freizeitsportler wieder den Skaterpark und die Beachvolleyballplätze im Europapark Klagenfurt nutzen, wie die Stadt informiert. Auch Basketballfans kommen auf ihre Kosten: Der Court beim Koschatsportplatz öffnet ab Samstag (7. März) wieder täglich von 9 bis 18 Uhr. Die Nutzung ist kostenlos.

Sportanlagen nutzen mehrfach

Die Stadt hat die Anlagen in den vergangenen Wochen für die Saison vorbereitet. „Auch heuer öffnet die Stadt die Sportanlagen im Europapark und den Koschatsportplatz, um Sport und Bewegung im Freien insbesondere jungen Menschen zu ermöglichen“, erklärt Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar, die weiters betont, wie wichtig Sportanlagen für den sozialen Zusammenhalt und die Integration sind.