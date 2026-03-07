„Feministischer Kampftag“: Demo zieht heute durch Klagenfurt

Vor dem Weltfrauentag wird in Klagenfurt demonstriert: Aktivistinnen und Aktivisten wollen auf Femizide und die Diskriminierung von FLINTA-Personen aufmerksam machen.

Am heutigen Samstag (7. März) findet in Klagenfurt eine Demonstration zum „Feministischen Kampftag“ statt. Organisiert wird die Kundgebung von der Aktivistengruppe AKS Kärnten/Koroška.

Was ist der „feministische Kampftag“? Am 8. März wird seit über 100 Jahren der internationale Frauentag gefeiert. Um auch Rechte von FLINTA-Personen einzubeziehen und den Fokus auf deren andauernden Kampf um Gerechtigkeit und Selbstbestimmung zu legen, wird der 8. März vor allem in Aktivistenkreisen häufig als „feministischer Kampftag“ bezeichnet.

FLINTA-Diskriminierung im Fokus

Die Organisatorinnen und Organisatoren wollen mit der Demo einerseits auf die Diskriminierung von sogenannten FLINTA-Personen aufmerksam machen. Die Aktivistengruppe kritisiert in diesem Zusammenhang auch den internationalen Frauentag, der am 8. März stattfindet. Diesen empfinden sie als „exkludierend gegenüber FLINTA-Personen“, wie Lana Dietrichsteiner von AKS Kärnten/Koroška gegenüber 5 Minuten erklärt. Doch das ist nicht alles: „Wir wollen auf die Straße gehen, um zu feiern aber vor allem auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass es immer mehr Femizide in Österreich gibt, dass der Zugang zu sicheren Abtreibungen immer mehr erschwert wird und unsere Rechte ständig zur Debatte stehen“, erklärt Dietrichsteiner.

Was bedeutet „FLINTA“? Die Abkürzung FLINTA steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen. Mit der Verwendung dieses Begriffs sollen alle Menschen sichtbar gemacht werden, die aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Geschlechtsidentität Diskriminierung erleben können.

Demo folgt auf Reden

Demostart ist am 7. März um 14 Uhr beim Stadttheater Klagenfurt. Dort sind zunächst Redebeiträge von AKS-Kärnten/Koroška-Mitgliedern sowie weiteren Organisationen geplant. Anschließend soll die Demonstration durch die Innenstadt führen und bis etwa 17 Uhr dauern.