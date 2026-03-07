Fernwärmeausbau sorgt für Verkehrsbehinderungen in Klagenfurt

Autofahrer im Osten von Klagenfurt müssen sich in den nächsten Wochen auf Behinderungen einstellen. Die Stadtwerke Klagenfurt AG starten am 9. März mit Bauarbeiten für den Ausbau des Fernwärmenetzes und die Modernisierung des Strom- und Telekomnetzes. Betroffen ist vor allem der Bereich Harbacher Straße, Völkermarkter Straße und Kudlichgasse.

Arbeiten in mehreren Abschnitten

Die Arbeiten beginnen in der Harbacher Straße ab der Schottergasse und führen bis zur Kudlichgasse 27. „Die Durchführung der Arbeiten erfolgt abschnittsweise, wodurch die Verkehrsbehinderungen möglichst geringgehalten werden können“, heißt es dazu seitens der Stadtwerke. Zuerst wird im Geh- und Radweg zwischen Harbacher Straße und Völkermarkter Straße gearbeitet. Danach erfolgt die abschnittsweise Querung der Völkermarkter Straße. In einem weiteren Schritt folgen Arbeiten in der Kudlichgasse. „Die Verkehrsführung im Bereich Kudlichgasse Nr. 27 bis zur Kreuzung Kudlichgasse/Völkermarkter Straße erfolgt mittels Einbahnregelung von Nord nach Süd“, so die Stadtwerke. Wer von Süden nach Norden fahren möchte, muss über Gärntnergasse und Krumplgasse ausweichen.

Bauarbeiten bis Mai

Die Stadtwerke rechnen damit, dass die Arbeiten bis Mai 2026 dauern. Während der Bauzeit sollen Autos, Radfahrer und Fußgänger an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Anrainer werden laut den Stadtwerken persönlich sowie per Infoschreiben informiert. Der Ausbau ist Teil der Fernwärmeoffensive der Stadtwerke. Nach Angaben des Unternehmens stammt inzwischen mehr als 90 Prozent der Fernwärmeproduktion aus Biomasse.