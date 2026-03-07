Neuer Hotspot für Burger-Liebhaber öffnete seine Türen

Mit nur 22 Jahren hat sich Ahmed Nadoyan den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Am Freitag, dem 6. März 2026, hat er mit "Burger4You" sein eigenes Lokal in der Rosentaler Straße 4 in Klagenfurt eröffnet.

Hungrige dürfen sich freuen: In der Rosentaler Straße 4 in Klagenfurt hat am Freitag ein neues Burgerlokal eröffnet. Dahinter steht der erst 22-jährige Ahmed Nadoyan, der damit wohl zu den jüngsten Gastronomen der Landeshauptstadt zählt. Das „Handwerk“ hat er von seinem Bruder Hovik erlernt, der das „Smokey Burger“-Lokal in Villach betreibt. Dort war auch Ahmed tätig. Schon damals wusste der Jungunternehmer, dass er ebenfalls selbstständig werden möchte. Diesen Wunsch hat er sich mit „Burger4You“ nun erfüllt.

©Burger4You Am Freitag hat „Burger4You“ in der Rosentaler Straße 4 in Klagenfurt eröffnet.

Burger, Bowls und mehr

„Jeder ist herzlich willkommen“, lädt er Neugierige im Gespräch mit 5 Minuten zum Vorbeischauen ein. Neben Burgern, stehen auch verschiedenste Bowls, Salate sowie Desserts auf der Speisekarte. Das gesamte Angebot kann auch über Lieferando, Wolt und – ab kommender Woche – über Foodora nach Hause bestellt werden.