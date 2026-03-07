Skip to content
Region auswählen:
/ ©Burger4You
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt das Lokal in der Rosentaler Straße in Klagenfurt und einen Burger.
Ein neues Burgerlokal hat in Klagenfurt eröffnet.
Klagenfurt
07/03/2026
Seit Freitag
#goodnews

Neuer Hotspot für Burger-Liebhaber öffnete seine Türen

Mit nur 22 Jahren hat sich Ahmed Nadoyan den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Am Freitag, dem 6. März 2026, hat er mit "Burger4You" sein eigenes Lokal in der Rosentaler Straße 4 in Klagenfurt eröffnet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)

Hungrige dürfen sich freuen: In der Rosentaler Straße 4 in Klagenfurt hat am Freitag ein neues Burgerlokal eröffnet. Dahinter steht der erst 22-jährige Ahmed Nadoyan, der damit wohl zu den jüngsten Gastronomen der Landeshauptstadt zählt. Das „Handwerk“ hat er von seinem Bruder Hovik erlernt, der das „Smokey Burger“-Lokal in Villach betreibt. Dort war auch Ahmed tätig. Schon damals wusste der Jungunternehmer, dass er ebenfalls selbstständig werden möchte. Diesen Wunsch hat er sich mit „Burger4You“ nun erfüllt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt das Lokal in der Rosentaler Straße in Klagenfurt.
©Burger4You
Am Freitag hat „Burger4You“ in der Rosentaler Straße 4 in Klagenfurt eröffnet.

Burger, Bowls und mehr

„Jeder ist herzlich willkommen“, lädt er Neugierige im Gespräch mit 5 Minuten zum Vorbeischauen ein. Neben Burgern, stehen auch verschiedenste Bowls, Salate sowie Desserts auf der Speisekarte. Das gesamte Angebot kann auch über Lieferando, Wolt und – ab kommender Woche – über Foodora nach Hause bestellt werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Burger.
©Burger4You
Best Burger in Town? Das entscheidet ihr!
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: