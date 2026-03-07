Einsatz bei Trafostation: Teile von Klagenfurt ohne Strom

Finsternis herrscht derzeit in weiten Teilen Klagenfurts sowie in Krumpendorf. Ersten Informationen zufolge dürfte es zu einer Rauchentwicklung bei einer Trafostation gekommen sein.

Mehrere 5-Minuten-Leser berichten aktuell von Stromausfällen im Bereich von Waidmannsdorf sowie in Krumpendorf. Auch Ampeln sind ausgefallen. Viele fragen: „Was ist da los?“ Gegenüber 5 Minuten bestätigt die Berufsfeuerwehr Klagenfurt einen laufenden Einsatz bei einer Trafostation. Ersten Informationen zufolge soll es zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt heißt es, dass an der Behebung des Problems bereits gearbeitet wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2026 um 20:08 Uhr aktualisiert