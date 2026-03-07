Skip to content
/ ©FF Ferlach
Ein Bild auf 5min.at zeigt die brennende Hecke in Ferlach.
Eine Hecke brannte am Samstag in der Stadtgemeinde Ferlach.
Ferlach
07/03/2026
Am Samstag

Hecke brannte lichterloh: Ferlacher Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Ferlach rückte am Samstagnachmittag zum Einsatz aus. In der Ortschaft Dollich stand eine Hecke in Vollbrand.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

In der Ferlacher Ortschaft Dollich ist am Samstag aus noch ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits ein rund fünf Meter großer Abschnitt in Flammen. Dank des schnellen Einsatzes konnte ein Übergreifen auf das Nachbargrundstück verhindert werden. Inzwischen ist das Feuer gelöscht.

