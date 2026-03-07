Hecke brannte lichterloh: Ferlacher Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Ferlach rückte am Samstagnachmittag zum Einsatz aus. In der Ortschaft Dollich stand eine Hecke in Vollbrand.

In der Ferlacher Ortschaft Dollich ist am Samstag aus noch ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits ein rund fünf Meter großer Abschnitt in Flammen. Dank des schnellen Einsatzes konnte ein Übergreifen auf das Nachbargrundstück verhindert werden. Inzwischen ist das Feuer gelöscht.