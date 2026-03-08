Klagenfurt ohne Strom: Feuerwehr gibt neue Details zum Einsatz bekannt

Kein Strom in Klagenfurt: Nach dem Stromausfall in Waidmannsdorf, Krumpendorf und weiteren Stadtteilen konnte 5 Minuten weitere Details in Erfahrung bringen.

Rund zwei Stunden dauerte es, bis der Strom wieder da war.

Mehrere 5-Minuten-Leser berichten der Redaktion am Samstagabend von Stromausfällen in den Bereichen Waidmannsdorf, Krumpendorf und weiteren Teilen Klagenfurts. Auch Ampeln fielen aus. Viele fragen: „Was ist da los?“ Gegenüber 5 Minuten bestätigte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, dass der Ausfall auf Probleme bei einer Trafostation zurückzuführen sei. Rund zwei Stunden dauerte es, bis der Strom von den Stadtwerken Klagenfurt wiederhergestellt war.

„Hat eine Verpuffung gegeben“

Die Berufsfeuerwehr konnte am Folgetag neue Details gegenüber 5 Minuten preisgeben: „Wie wir hingekommen sind, war nur noch eine Rauchentwicklung aufgrund eines technischen Gebrechens in der Trafostation. Es hat eine Verpuffung gegeben, wir haben eine Druckbelüftung der Räumlichkeiten durchgeführt.“ Der Einsatz beschränkte sich laut Einsatzleiter Robert Ratheiser auf die Rauchgase und die Nachkontrolle. Eine Brandsicherung war nicht mehr notwendig.

