Rauch über Klagenfurt: Feuerwehren mussten zu Carport-Brand ausrücken

Am Morgen des 8. März wurden mehrere Einsatzkräfte aus Klagenfurt zu einem Brandeinsatz in einem Carport gerufen.

Am 8. März um 8:39 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Peter zu einem Brandeinsatz der Kategorie B3 alarmiert. Unterstützt werden die Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der Hauptwache Klagenfurt.

Schwerer Schaden entstanden

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich eines Carports aus, die genaue Ursache des Brandes liegt der Redaktion noch nicht vor. Die Einsatzkräfte arbeiteten vor Ort daran, die Situation rasch unter Kontrolle zu bringen – das Gebäude wurde im Zuge des Feuers schwer beschädigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 10:33 Uhr aktualisiert