5.432 Haushalte ohne Strom: Weitere Arbeiten in Klagenfurt notwendig

Am Samstagabend waren in Waidmannsdorf und Krumpendorf über 5.400 Haushalte plötzlich ohne Strom. Mögliche Ursache: ein Kurzschluss in der Trafostation Mensa - die Arbeiten dauern aber weiterhin an.

Klagenfurt war am Samstag für einen Zeitraum von mehr als zwei Stunden dunkel. Nun gibt es eine erste Bilanz zum Stromausfall: Mehr als 5.000 Haushalte waren betroffen. Nach etwa 140 Minuten konnte die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt werden.

Ursache des Ausfalls steht fest

Der Stromausfall entstand durch einen Kurzschluss auf der 20-kV-Spannungsebene in der Trafostation Mensa nahe der Universität. Gleichzeitig trat ein Kabelfehler zwischen der Trafostation Gendarmerie-Kaserne Krumpendorf und der TST Römerweg Krumpendorf auf. Sobald die Netzleitwarte die Störung bemerkte, wurde der Bereitschaftsdienst alarmiert. Vier Mitarbeiter begaben sich sofort nach Waidmannsdorf, um die Störung zu analysieren, erste Reparaturen einzuleiten und die Stromversorgung schrittweise wiederherzustellen. Durch den Kurzschluss in der Trafostation Mensa kam es zu starker Rauchentwicklung, weshalb auch die Feuerwehr zur Absicherung vor Ort war.

Notfallversorgung in Krumpendorf

Da zwei von drei Versorgungsleitungen in Krumpendorf ausgefallen waren, konnte die Stromversorgung dort nur über das bestehende sogenannte „Seekabel“ wiederhergestellt werden. Die genaue Ursache des Kurzschlusses in der Trafostation Mensa ist noch nicht abschließend geklärt. Mögliche Gründe sind ein Brand im Transformator oder ein Fehler im Kabelkopf.

Arbeiten laufen weiter

Seit Sonntagmorgen arbeiten sechs Mitarbeiter der Stadtwerke Klagenfurt an Reinigungs- und Kontrollmaßnahmen, um die Anlage technisch zu überprüfen und einen stabilen Netzbetrieb zu gewährleisten. Die vollständige Analyse der Störung dauert weiterhin an.