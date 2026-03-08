Renommierter Dirigent übernimmt Professur an Klagenfurter Uni

Der bekannte Dirigent Nicholas Milton hat mit 1. März 2026 die Professur für Orchesterdirigieren an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik in Klagenfurt übernommen. Ein großes Antrittskonzert ist für Ende November geplant.

Der international anerkannte Dirigent Nicholas Milton ist seit 1. März 2026 Universitätsprofessor für Orchesterdirigieren an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) in Klagenfurt. Bereits seit 2018 steht er als Künstlerischer Leiter und Chefdirigent dem Göttinger Symphonieorchester vor. Von 2021 bis 2025 war Milton Chefdirigent des Stadttheaters Klagenfurt und des Kärntner Sinfonieorchesters.

Neuer Professor an der GMPU

„Meine Jahre am Stadttheater Klagenfurt waren künstlerisch wie menschlich von großer Bedeutung für mich. In dieser Zeit ist eine tiefe Verbundenheit mit Kärnten entstanden“, so Milton. Umso mehr erfülle es ihn mit Freude und Dankbarkeit, nun Teil der GMPU zu sein. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen die künstlerische Arbeit mit dem Universitätsorchester intensiv auszubauen. Die Ausbildung junger Dirigentinnen und Dirigenten und die verantwortungsvolle Arbeit mit dem Universitätsorchester sehe ich als zentrale und inspirierende Aufgabe“, so der neue Professor.

Antrittskonzert Ende November geplant

Auch Rektor Roland Streiner zeigt sich über die Ernennung erfreut: „Mit Nicholas Milton gewinnt die GMPU eine Persönlichkeit, die internationale Klasse mit tiefer Verbundenheit zur österreichischen Musikkultur vereint. Seine Berufung ist ein starkes Signal für die künstlerische Weiterentwicklung unserer Universität.“ Ein Antrittskonzert mit dem GMPU-Sinfonieorchester ist für Ende November 2026 geplant.