/ ©Polizei Kärnten
Ein Bild auf 5min.at zeigt Generalmajor Arthur Lamprecht, Chefinspektor Manfred Schreiber, Chefinspektorin Simone Piskernigg, Amtsdirektorin Claudia Salzmann, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Chefinspektor Peter Mostögl, Chefinspektor Norbert Rohseano und Hofrat Markus Plazer.
Mehrere Führungskräfte der Kärntner Polizei übernahmen neue Funktionen.
Klagenfurt
08/03/2026
Feierlicher Festakt

Kärntner Polizei besetzte mehrere Leitungsposten neu

Am vergangenen Donnerstag fand in der Landespolizeidirektion Kärnten ein feierlicher Festakt statt. Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß übergab dabei die Bestellungsdekrete an die neuen Fachbereichsleiter.

Mehrere hochrangige Führungskräfte der Kärntner Polizei erhielten am Donnerstag ihre offiziellen Bestellungsdekrete. So übernahm Chefinspektor Peter Mostögl kürzlich die Leitung des Fachbereichs „Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität“ im Landeskriminalamt. Chefinspektorin Simone Piskernigg wurde wiederum zur Fachbereichsleiterin „Kraftfahrwesen/Güterverkehr“ in der Landesverkehrsabteilung bestellt. Chefinspektor Norbert Rohseano wird künftig als Kommandant der Polizeiinspektion Kärnten-West FGP fungieren, während Chefinspektor Manfred Schreiber die Leitung des Fachbereichs „Umweltkriminalität“ im Landeskriminalamt übernimmt. Außerdem wurde Amtsdirektorin Claudia Salzmann zur Leiterin des Referats „Verkehrsamt“ in der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung ernannt.

Ruhestandsdekrete überreicht

In den Ruhestand treten Chefinspektor Wolfgang Patscheider, Spittals Polizeikommandant, Chefinspektor Johann Ramsbacher, Chefinspektor Gottlieb Schrittesser sowie Chefinspektor Herbert Schweiger. Zudem erhielten Bezirksinspektor Angelo Lieftenegger und Gruppeninspektorin Annabella Pabi belobende Anerkennung. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Bläserensemble der Polizeimusik Kärnten.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Generalmajor Arthur Lamprecht, Chefinspektor Gottlieb Schrittesser, Chefinspektor Wolfgang Patscheider, Chefinspektor Johann Ramsbacher, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Chefinspektor Herbert Schweiger und Hofrat Markus Plazer.
©Polizei Kärnten |
Am Foto: Generalmajor Arthur Lamprecht, Chefinspektor Gottlieb Schrittesser, Chefinspektor Wolfgang Patscheider, Chefinspektor Johann Ramsbacher, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Chefinspektor Herbert Schweiger und Hofrat Markus Plazer (v.l.)
Ein Bild auf 5min.at zeigt Generalmajor Arthur Lamprecht, Bezirksinspektor Angelo Lieftenegger, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Gruppeninspektorin Annabella Pabi und Hofrat Markus Plazer.
©Polizei Kärnten |
Am Foto: Generalmajor Arthur Lamprecht, Bezirksinspektor Angelo Lieftenegger, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Gruppeninspektorin Annabella Pabi und Hofrat Markus Plazer (v.l.)
