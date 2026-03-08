Kärntner Polizei besetzte mehrere Leitungsposten neu

Am vergangenen Donnerstag fand in der Landespolizeidirektion Kärnten ein feierlicher Festakt statt. Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß übergab dabei die Bestellungsdekrete an die neuen Fachbereichsleiter.

Mehrere hochrangige Führungskräfte der Kärntner Polizei erhielten am Donnerstag ihre offiziellen Bestellungsdekrete. So übernahm Chefinspektor Peter Mostögl kürzlich die Leitung des Fachbereichs „Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität“ im Landeskriminalamt. Chefinspektorin Simone Piskernigg wurde wiederum zur Fachbereichsleiterin „Kraftfahrwesen/Güterverkehr“ in der Landesverkehrsabteilung bestellt. Chefinspektor Norbert Rohseano wird künftig als Kommandant der Polizeiinspektion Kärnten-West FGP fungieren, während Chefinspektor Manfred Schreiber die Leitung des Fachbereichs „Umweltkriminalität“ im Landeskriminalamt übernimmt. Außerdem wurde Amtsdirektorin Claudia Salzmann zur Leiterin des Referats „Verkehrsamt“ in der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung ernannt.

Ruhestandsdekrete überreicht

In den Ruhestand treten Chefinspektor Wolfgang Patscheider, Spittals Polizeikommandant, Chefinspektor Johann Ramsbacher, Chefinspektor Gottlieb Schrittesser sowie Chefinspektor Herbert Schweiger. Zudem erhielten Bezirksinspektor Angelo Lieftenegger und Gruppeninspektorin Annabella Pabi belobende Anerkennung. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Bläserensemble der Polizeimusik Kärnten.