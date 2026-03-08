Stoff statt nackte Haut: Neue Boutique setzt auf besonderes Modekonzept

Asiyah Lynet hat in der Klagenfurter Bahnhofstraße 22 kürzlich die Boutique „Al Nisah“ eröffnet. Die 28-Jährige bietet dort Modest Fashion-Styles, also bedeckende Kleidung, für Damen an.

„Die Idee entstand aus meiner eigenen Leidenschaft für Mode. Mir ist aufgefallen, dass es in Klagenfurt kaum Geschäfte gibt, die modest fashion und orientalische Produkte anbieten“, erklärt Asiyah Lynet im Gespräch mit 5 Minuten. Darum hat sie sich dazu entschlossen, selbst eine Boutique zu eröffnen. Diese trägt den klingenden Namen „Al Nisah“. „Das stammt aus dem Arabischen und bedeutet ‚die Frauen'“, so die 28-Jährige. „Ich habe diesen Namen gewählt, weil sich meine Boutique speziell an Frauen richtet und ich einen Ort schaffen wollte, an dem sie sich wohlfühlen und schöne Mode entdecken können.“

Modest Fashion und orientalische Düfte

Angeboten werden Modest Fashion-Styles, also bedeckende Kleidung, die wenig Haut und Figur enthüllt. Zum Beispiel Abayas, Khimars und Maxi-Kleider. „Gleichzeitig sind auch alle willkommen, die elegante Mode und besondere orientalische Parfüms suchen“, so Lynet. Sie lädt Interessierte herzlich ein, in der Bahnhofstraße 22 vorbeizuschauen.