Für den EC-KAC steht der Viertelfinal-Gegner fest: Ab Dienstag, dem 10. März, kämpfen die Rotjacken gegen Fehérvár AV19 um den Halbfinal-Einzug. Das erste Spiel der Serie findet in Klagenfurt statt.

Am Sonntagabend fand der Pick für das Playoff-Viertelfinale statt. Wie schon in den letzten fünf Jahren blieb der EC-KAC auch heuer seiner Linie treu und entschied sich für das am schlechtesten platzierte Team in der Abschlusstabelle der Regular Season: Fehérvár AV19. Obwohl die Ungarn bereits seit 2007 in der win2day ICE Hockey League vertreten sind, kam es zwischen ihnen und den Rotjacken noch nie zu einer Playoff-Begegnung.

Vier Siege, doch Head Coach warnt …

Die Rotjacken haben in dieser Saison bislang alle vier Spiele gegen Fehérvár AV19 gewonnen. Zwei dieser Siege – im Oktober auswärts und im Januar zu Hause – fielen allerdings erst nach Penaltyschießen bzw. in der Verlängerung. Head Coach Kirk Furey: „Die Ungarn verfügen über eine erfahrene Mannschaft, in der noch einige Spieler stehen, die beim Finaleinzug 2022 mit dabei waren. Sie wissen also, wie man Playoffs anlegt. Wir bereiten uns auf einen Gegner vor, der clever und kompakt agiert, wir sind aber selbstbewusst genug, dass wir uns primär auf unser eigenes Eishockey konzentrieren. Unser Spielsystem und unsere Herangehensweise an Aufgaben geben uns viel Optimismus, die bevorstehenden Hürden überspringen zu können.“

Auftakt in der Heidi Horten-Arena

Die Playoff-Viertelfinalserie startet am Dienstag, dem 10. März, in Klagenfurt. Nach dem Auftakt werden die Spiele zwei und vier am 12. und 17. März in Székesfehérvár ausgetragen. Dazwischen, am Samstag, dem 14. März, steigt in der Heidi Horten-Arena das zweite Heimspiel der Rotjacken. Beide Heimpartien beginnen um 19.15 Uhr. Falls in der „Best-of-Seven“-Serie weitere Begegnungen nötig sind, finden diese am 19., 21. und 25. März statt.