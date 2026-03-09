Zum Weltfrauentag: Klagenfurter Schule zeigte Solidarität in Lila

Mit einer gemeinsamen Aktion in der Aula hat die HTL Mössingerstraße am Montag den Weltfrauentag begangen.

Anlässlich des Weltfrauentags hat die HTL Mössingerstraße ein sichtbares Zeichen für Gleichberechtigung und Zusammenhalt gesetzt. Rund 200 Mädchen und 700 Burschen besuchen die HTL Mössingerstraße in Klagenfurt. Am Montagmorgen versammelten sich Schülerinnen und Schüler gemeinsam in der Aula, um auf den Weltfrauentag aufmerksam zu machen.

„Wir wollen keine Blumen“

„Auch bei jungen Menschen herrschen noch viele traditionelle Rollenbilder vor. Es liegt an jeder einzelnen Person, egalitär zu denken und zu handeln“, sagt Religionsprofessorin Marlies Stadler, die die Veranstaltung initiiert und organisiert hat. Besonders gefreut habe sie sich über die Unterstützung der Schulleitung. Klare Worte fand auch Deutschprofessorin Gerda Wobik in ihrer Rede. Die Kernbotschaft: „Wir wollen keine Blumen.“ Vielmehr gehe es darum, dass Frauen sich auf dem Nachhauseweg nicht mehr fürchten müssen oder Opfer männlicher Gewalt werden. Ebenso brauche es Männer, die bei vermeintlichen Witzen über Frauen nicht lachen, sondern die Person zur Rede stellen.

©Andrea Scheinig Es wurde ein sichtbares Zeichen für… ©Andrea Scheinig …Gleichberechtigung und Zusammenhalt gesetzt.

Warum genau Lila?

Die an diesem Tag dominierende Farbe Lila ergibt sich aus der Mischung der traditionell besetzten Farben Rosarot und Hellblau und steht seit Jahrzehnten für Frauenrechte und Gleichbehandlung. Entsprechend präsentierten sich sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte an diesem Tag in Lila.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 12:27 Uhr aktualisiert