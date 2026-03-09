Wie gesund ist das Automatenangebot in Klagenfurter Schulen?

Was steckt eigentlich in den Getränke- und Snackautomaten in Klagenfurter Schulen? Dieser Frage sind Schülerinnen und Schüler aus zwei Mittelschulen nachgegangen und haben die Automaten genau unter die Lupe genommen.

An der Mittelschule 5 Wölfnitz und der Mittelschule 11 Annabichl lief in den vergangenen Monaten ein Pilotprojekt der Stadt Klagenfurt. Ziel war es, das Angebot in den Snack- und Getränkeautomaten gesünder zu machen. Zu diesem Zweck haben Schülerinnen und Schüler bei dem Projekt „Automaten unter der Lupe“ genau hingeschaut.

Gesündere Alternativen gesucht

In der Schule in Wölfnitz waren die Jugendlichen besonders stark eingebunden. Neben der Schulleitung beteiligten sich auch Schülerparlament und Klassenrat. Gemeinsam bewerteten sie die Produkte in den Automaten und suchten nach gesünderen Alternativen. „Damit wurde nicht nur das Angebot verbessert, sondern auch das Bewusstsein der Jugendlichen für ausgewogene Ernährung gestärkt“, so das Fazit der Stadt Klagenfurt. In der Mittelschule Annabichl konzentrierte sich das Projekt vor allem auf den Getränkeautomaten. Die Schülerinnen und Schüler diskutierten zuvor in Workshops über ihre Trinkgewohnheiten und überlegten, welche Getränke besser für die Gesundheit sind.

©Büro Petritz In der Mittelschule Annabichl standen vor allem die Getränkeautomaten im Fokus.

Projekt soll ausgeweitet werden

Der Klagenfurter Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) überreichte den beiden Schulen Urkunden für ihre Teilnahme und erklärt: „Schule ist ein zentraler Lebensraum für junge Menschen. Was hier angeboten wird, prägt Gewohnheiten – und damit die Gesundheit von morgen.“ Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt plant die Stadt nun, die Idee auf weitere Mittelschulen in Klagenfurt auszudehnen, um künftig gesündere Angebote in Schulautomaten bereitstellen zu können.